Возглавил гонку лучших ассистентов
На 22-й минуте Руслан Малиновский отдал искусный ассист на Луиса Муриэля. Своим пасом Руслан вывел партнера по команде на свидание с вратарем Лоренцо Монтипо.
Как это было Малиновский в огне: украинец отметился ассистом в матче против Беневенто – видео
Эта голевая передача стала для украинца 11-й в Аталанте в этом сезоне. Украинцу удалось выйти на первое место в списке лучших ассистентов Серии А. Такое же количество у нападающего Интера Лукаку. Ближайший конкурент Генрих Мхитарян из Ромы уступает одним ассистом. Армянин уже провел за "волков" 28 поединков. Тройку лидеров в этом рейтинге замыкает полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич – 10 голевых пасов в 29 матчах.
- Всего Малиновский сыграл за бергамовцев 40 поединков, в которых отметился 8 голами. В последних 9 встречах Руслан не уходит с футбольного поля без результативных действий.
- Благодаря такой игре трансферная стоимость украинского полузащитника резко выросла. Об этом говорят итальянские СМИ, которые приятно поражены результативностью лидера сборной Украины.
- Больше всего Малиновским интересуется Интер, но помехой трансферу может стать финансовая часть. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера украинского футболиста в 21 миллион евро.
Во втором тайме Аталанта забила еще один гол в ворота Беневенто и поставила точку в итоговом счете встречи – 2:0. После победы клуб из Бергамо продолжает борьбу за серебряные награды итальянского чемпионата.