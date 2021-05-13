Возглавил гонку лучших ассистентов

На 22-й минуте Руслан Малиновский отдал искусный ассист на Луиса Муриэля. Своим пасом Руслан вывел партнера по команде на свидание с вратарем Лоренцо Монтипо.

​Как это было Малиновский в огне: украинец отметился ассистом в матче против Беневенто – видео

Эта голевая передача стала для украинца 11-й в Аталанте в этом сезоне. Украинцу удалось выйти на первое место в списке лучших ассистентов Серии А. Такое же количество у нападающего Интера Лукаку. Ближайший конкурент Генрих Мхитарян из Ромы уступает одним ассистом. Армянин уже провел за "волков" 28 поединков. Тройку лидеров в этом рейтинге замыкает полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич – 10 голевых пасов в 29 матчах.

Всего Малиновский сыграл за бергамовцев 40 поединков, в которых отметился 8 голами. В последних 9 встречах Руслан не уходит с футбольного поля без результативных действий.

Благодаря такой игре трансферная стоимость украинского полузащитника резко выросла. Об этом говорят итальянские СМИ, которые приятно поражены результативностью лидера сборной Украины.

Больше всего Малиновским интересуется Интер, но помехой трансферу может стать финансовая часть. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера украинского футболиста в 21 миллион евро.

Во втором тайме Аталанта забила еще один гол в ворота Беневенто и поставила точку в итоговом счете встречи – 2:0. После победы клуб из Бергамо продолжает борьбу за серебряные награды итальянского чемпионата.