На 22 минуте гол с паса украинца забил Луис Мюриэль. Своим пасом Руслан вывел Муриэль на свидание с вратарем Лоренцо Монтипо.
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Он сместился с левого фланга и обыгрался с Малиновским. Притом украинца опекали сразу трое футболистов Беневенто.
Видео ассиста Малиновского
Результативность Малиновского
- Малиновский забивает или отдает голевой пас в 9 матчах чемпионата подряд. За этот период у него 5 голов и 8 ассистов.
- Всего у него 7 мячей и 11 результативных передач в 33 встречах в Серии А.