Бой Джошуа – Уайлдер может состояться в один вечер с битвой за абсолют, но есть нюанс

Уже в ближайшее время должен состояться бой за абсолютного чемпиона хевивейта между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Окончательная дата битвы будет определена после выставочного поединка британца с Фрэнсисом Нганну.

Если 28 октября "Жадное пузо" не получит повреждений, то бой могут провести уже 23 декабря. Об этом сначала заявляли инсайдеры, а накануне подтвердил Спенсер Браун, являющийся менеджером Тайсона Фьюри.

К теме Если не будет форс-мажора: битва за абсолют Усик – Фьюри состоится по плану

Джошуа заинтриговал мир бокса своим заявлением

Организаторы данного боя раньше планировали провести супертурнир четырех, где, кроме битвы за абсолют, должен был состояться и поединок между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Однако боксеры так и не договорились о нем, в то время как Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракты на "бой века".

Казалось, объединенное событие уже не обсуждается, но Джошуа рассказал, что все возможно. По словам британца, это может произойти весной 2024, ведь он не верит, что Фьюри будет готов выйти в ринг в ближайшие месяцы.

Организаторы хотят поставить бой Усик – Фьюри, Джошуа – Уайлдер в одну ночь. Это может произойти только в апреле. Когда Фьюри встретится с Нганну, это будет конец октября, почти начало ноября, поэтому я сомневаюсь, что он будет готовиться к Усику и сразиться в декабре, слишком мало времени. Следующее окно, вероятно, будет в марте-апреле, думаю, именно тогда произойдет бой,

– сказал Джошуа.

Поэтому британец планирует сначала в декабре провести бой в Лондоне против неназванного соперника. Среди возможных кандидатов фигурируют имена: Филипа Хрговича, Отто Валлина, Агита Кабаела и Чжана Чжиллея. После этого Джошуа заинтересован провести бой именно с Уайлдером, который для него является приоритетной целью.

Напомним, что в контракте на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри есть пункт о реванше, поэтому, возможно, именно во время него и состоится битва 4 элитных боксеров в один вечер.