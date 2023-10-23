Якщо 28 жовтня "Жадібне пузо" не отримає ушкоджень, то бій можуть провести вже 23 грудня. Про це спочатку заявляли інсайдери, а напередодні підтвердив Спенсер Браун, який є менеджером Тайсона Ф'юрі.

До теми Якщо не буде форс-мажора: битва за абсолют Усик – Ф'юрі відбудеться за планом

Джошуа заінтригував світ боксу своєю заявою

Організатори даного бою раніше планували провести супертурнір чотирьох, де, окрім битви за абсолют, мав відбутися й поєдинок між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Вайлдером. Проте боксери так і не домовилися про нього, у той час, як Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі підписали контракти на "бій століття".

Здавалося, що об'єднана подія вже не обговорюється, але Джошуа розповів, що все можливо. За словами британця, це може статися навесні 2024 року, адже він не вірить, що Ф'юрі буде готовий вийти у ринг у найближчі місяці.

Організатори хочуть поставити бій Усик – Ф'юрі, Джошуа – Вайлдер в одну ніч. Це може статися лише в квітні. Коли Ф'юрі зустрінеться з Нганну, це буде кінець жовтня, майже початок листопада, тому я сумніваюся, що він буде готуватися до Усика і битися в грудні, занадто мало часу. Тож наступне вікно, ймовірно, буде в березні-квітні, думаю, саме тоді відбудеться бій,

– сказав Джошуа.

Через це британець планує спочатку у грудні провести бій у Лондоні проти неназваного суперника. Серед можливих кандидатів фігурують імена: Філіпа Хрговича, Отто Валліна, Агіта Кабаєла та Чжана Чжілея. Після цього ж Джошуа зацікавлений провести бій саме з Вайлдером, який для нього є пріоритетною ціллю.

Нагадаємо, що в контракті на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі є пункт про реванш, то ж, можливо, саме під час нього й відбудеться битва 4 елітних боксерів в один вечір.