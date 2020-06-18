Джошуа таки проведет бой с Усиком: неожиданное заявление менеджера британца
Вскоре украинский боксер Александр Усик может получить шанс завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Соперником непобедимого Усика станет британец Энтони Джошуа, владеющий титулами WBA, WBO, IBF.
Джошуа встретится с Усиком перед Фьюри
Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о двух поединках в 2021 году. Но до этого Энтони сначала придется провести обязательные защиты титулов. Об этом информирует boxingnews24.com.
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Уже в следующем поединке, который запланирован на 25 июля, Джошуа должен защищать титул IBF против Кубрата Пулев.
Промоутер британца Эдди Хирн не исключает, что его подопечный после боя с Пулевым сразится с Усиком. Украинец – обязательный претендент по линии WBO.
И только после этого Джошуа встретится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли с ним договориться? Возможно. Позволит это WBO? Никто не знает,
– сказал Хирн.
По словам промоутера, Фьюри также должен провести обязательную защиту пояса с Диллиан Уайтом.
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Хирн утверждает, что бой Джошуа – Фьюри состоится при любых условиях. Помехой не станет, если кто-то из боксеров потеряет пояс.
"Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа – Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это ни стоило", – сказал Хирн.
Какие поединки проведут боксеры
- Александр Усик встретится в 2020 году с Дереком Чисорой. Бой официально подтвержден, однако перенесен на неопределенный срок из-за карантина.
- Джошуа и Пулев должны провести бой 25 июля за чемпионские пояса WBA, WBO, IBF.
- Победитель боя Джошуа – Пулев должен встретиться с Усиком.
- Тайсона Фьюри ожидает реванш с Деонтеем Уайлдером. Американец активировал опцию реванша.
- Победитель боя Фьюри – Уайлдер должен встретиться с обязательным претендентом – Диллианом Уайтом.
- После этого Фьюри и Джошуа могут встретиться в 2021 году.