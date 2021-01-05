Усик согласится отойти в сторону: Джошуа о бое с Фьюри
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа уверен, что подерется с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Чтобы боксеры определили абсолютного чемпиона мира, им формально нужно согласование украинца Александра Усика.
Джошуа рассказал о потенциальном поединке с Фьюри. Он убежден, что Усик, который является обязательным претендентом на титул WBO, "отойдет в сторону". Об этом сообщает The Sun.
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Усик – умный человек
Джошуа рассказал, что его команда общалась со стороной Усика. По мнению британца, Усик не воспрепятствует его поединку с Фьюри.
Я думаю, Усик согласится отойти в сторону и позволит моему бою с Фьюри произойти. Мы связывались с его командой менеджеров. Он умный человек и поймет масштабы этой ситуации,
– сказал Джошуа.
По словам Джошуа, ему интересен бой что с Фьюри, что с Усиком. Но приоритетом для Джошуа является именно поединок с Тайсоном Фьюри.
"Все, чего я хочу – это сосредоточиться на боях. Это вызов для меня. Я уважаю Фьюри, он сделал большие дела, но я хочу бросить себе вызов. Если следующим боем будет поединок против Фьюри за титул WBC, я обещаю пойти по этому пути. Я воспользуюсь этой возможностью обеими руками и ногами", – сказал Джошуа.
Состоится ли бой Джошуа – Фьюри
Британские боксеры подписали контракт на два поединка в 2021 году. Ожидается, что первый бой пройдет уже весной.
До недавнего времени Усик заявлял, что его не интересуют планы Джошуа. Украинец настаивал на поединке за пояс WBO.
Однако в последнее время украинец начал намекать, что отступит. Он даже заявил, что готов провести промежуточный бой против Деонтея Уайлдера.
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