Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа уверен, что подерется с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Чтобы боксеры определили абсолютного чемпиона мира, им формально нужно согласование украинца Александра Усика.

Джошуа рассказал о потенциальном поединке с Фьюри. Он убежден, что Усик, который является обязательным претендентом на титул WBO, "отойдет в сторону". Об этом сообщает The Sun.

К слову Усик рубанет Джошуа: британский промоутер уверен в победе украинца

Усик – умный человек

Джошуа рассказал, что его команда общалась со стороной Усика. По мнению британца, Усик не воспрепятствует его поединку с Фьюри.

Я думаю, Усик согласится отойти в сторону и позволит моему бою с Фьюри произойти. Мы связывались с его командой менеджеров. Он умный человек и поймет масштабы этой ситуации,

– сказал Джошуа.

По словам Джошуа, ему интересен бой что с Фьюри, что с Усиком. Но приоритетом для Джошуа является именно поединок с Тайсоном Фьюри.

"Все, чего я хочу – это сосредоточиться на боях. Это вызов для меня. Я уважаю Фьюри, он сделал большие дела, но я хочу бросить себе вызов. Если следующим боем будет поединок против Фьюри за титул WBC, я обещаю пойти по этому пути. Я воспользуюсь этой возможностью обеими руками и ногами", – сказал Джошуа.

Состоится ли бой Джошуа – Фьюри

Британские боксеры подписали контракт на два поединка в 2021 году. Ожидается, что первый бой пройдет уже весной.

До недавнего времени Усик заявлял, что его не интересуют планы Джошуа. Украинец настаивал на поединке за пояс WBO.

Однако в последнее время украинец начал намекать, что отступит. Он даже заявил, что готов провести промежуточный бой против Деонтея Уайлдера.