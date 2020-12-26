Усик рубанет Джошуа: британский промоутер уверен в победе украинца
Британский промоутер Альберт Сиеста придерживается своего мнения относительно исхода боя Энтони Джошуа – Александр Усик. Он уверен в победе украинского боксера.
Руководитель британской промоутерской компании Siesta Boxing Promotions Альберто Сиеста в прямом эфире собственного шоу AlSiestaOnline на ютубе рассказал о шансах Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа.
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"Я хотел бы, чтобы победил Усик. Александр – фаворит поединка, отдаю в процентах 60 на 40 в пользу украинца. Усик рубанет Джошуа, я знаю это. Он боксер другого уровня", – заявил глава.
Пока неизвестно, смогут ли стороны боксеров договориться о поединке.
Эпопея с боем Джошуа – Усик
- Усик – обязательный претендент на титул WBO. Именно украинец может помешать организации боя Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Земляки предпочитают провести бой, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Но для этого нужно, чтобы все титулы были на кону.
- В команде Джошуа предполагают, что откажутся от пояса WBO, чтобы избежать боя с Усиком и провести поединок с Фьюри. В таком случае украинский боксер может драться с другим соперником пояса.
- Если британец откажется встретиться с Усиком, то соперником украинца может стать Джо Джойс или Джозеф Паркер. Первого Усик уже побеждал в любителях, а со вторым – банально интересно увидеть Усика в одном ринге.
- Ранее сообщалось, что Александру могут предложить отступные. Впрочем, 33-летний украинец заявлял, что его не интересуют деньги, а только титул.
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