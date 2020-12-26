Британский промоутер Альберт Сиеста придерживается своего мнения относительно исхода боя Энтони Джошуа – Александр Усик. Он уверен в победе украинского боксера.

Руководитель британской промоутерской компании Siesta Boxing Promotions Альберто Сиеста в прямом эфире собственного шоу AlSiestaOnline на ютубе рассказал о шансах Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа.

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"Я хотел бы, чтобы победил Усик. Александр – фаворит поединка, отдаю в процентах 60 на 40 в пользу украинца. Усик рубанет Джошуа, я знаю это. Он боксер другого уровня", – заявил глава.

Пока неизвестно, смогут ли стороны боксеров договориться о поединке.

Эпопея с боем Джошуа – Усик