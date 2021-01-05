Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа впевнений, що поб'ється з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі. Щоб боксери визначили абсолютного чемпіона світу, їм формально потрібне погодження українця Олександра Усика.

Джошуа розповів про потенційний поєдинок з Ф'юрі. Він переконаний, що Усик, який є обов'язковим претендентом на титул WBO, "відійде в сторону". Про це повідомляє The Sun.

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Усик – розумна людина

Джошуа розповів, що його команда спілкувалася зі стороною Усика. На думку британця, Усик не стане на заваді його поєдинку з Ф'юрі.

Я думаю, Усик погодиться відійти в сторону і дозволить моєму бою з Ф'юрі статися. Ми зв'язувалися з його командою менеджерів. Він розумна людина і зрозуміє масштаби цієї ситуації,

– сказав Джошуа.

За словами Джошуа, йому цікавий бій що з Ф'юрі, що з Усиком. Та пріоритетом для Джошуа є саме поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

"Все, чого я хочу – це зосередитися на бої. Це виклик для мене. Я поважаю Ф'юрі, він зробив великі справи, але я хочу кинути собі виклик. Якщо наступним боєм буде поєдинок проти Ф'юрі за титул WBC, я обіцяю піти цим шляхом. Я скористаюся цією можливістю обома руками і ногами", – сказав Джошуа.

Чи відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі

Британські боксери підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Очікується, що перший бій пройде вже навесні.

Донедавна Усик заявляв, що його не цікавлять плани Джошуа. Українець наполягав на поєдинку за пояс WBO.

Проте останнім часом українець почав натякати, що відступить. Він навіть заявив, що готовий провести проміжний бій проти Деонтея Уайлдера.