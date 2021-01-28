Уже в ближайшее время, вероятно, объявят о самом ожидаемом бое 2021 года между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Боксеры должны подписать контракт в феврале.

Источник: Daily Mail

Британские боксеры определят абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Джошуа выставит на кон титулы WBA, WBO, IBF, а Фьюри – пояс WBC.

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Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал об организации боя между британскими чемпионами мира. По его словам, поединок хотят провести в июне 2021 года.

Оба бойца должны получить по 100 миллионов долларов гонорара.

Первый черновик контракта отправлен Бобу Аруму, что, очевидно, хорошо. Контракт отражает позитивный характер обсуждений, которые мы вели по этому бою,

– сказал Хирн.

По словам Хирна, сейчас слово за командой Тайсона Фьюри.

"Теперь мы ждем их комментариев, прежде чем перейдем к согласованию места проведения. Мы надеемся подписать что-то в течение следующих двух недель", – добавил Хирн.

Вниманию. Формально бой Фьюри – Джошуа стал возможным благодаря Александру Усику. Украинец, являющийся официальным претендентом на титул WBO, удерживающий Джошуа, пошел навстречу британцам. В частности, Усик, вероятно, проведет промежуточный бой с Джо Джойсом.

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