"Всегда говорил, что Фьюри идиот": "Цыганскому королю" досталось от Джошуа за троллинг Усика

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа прокомментировал результат боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Эпатажное поведение "Цыганского короля" достало не только украинского боксера.

18 мая 2024 года Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри в зрелищном поединке. Королевский дивизион впервые за последние 25 лет получил абсолюта.

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Джошуа раскритиковал треш-ток Фьюри

Бывший соперник Александра Усика Энтони Джошуа признался, что во время поединка болел за украинского боксера. По его мнению, Фьюри не заслуживал статуса абсолютного чемпиона из-за недостойного поведения.

"Я рад, что Фьюри не стал абсолютным чемпионом. Всегда говорил, что он идиот, он никого не уважает. Ему приходится наступать на людей, чтобы чувствовать себя хорошо.

То, как он оскорблял Усика, называя его кроликом и боксером среднего веса... Это нехорошо для спорта.

Если я уважаю тебя, а ты уважаешь меня, мы можем поднять этот спорт и заставить людей думать, что мы двое из самых элитных бойцов в мире.

Но Фьюри наступает на тебя и делает тебя похожим на парня, который только что вышел из паба. Затем он вышел на ринг и получил по заслугам", – сказал Джошуа.

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