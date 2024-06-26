Украинский боксер Александр Усик отказался от пояса IBF, сделав его вакантным. Обладатель чемпионского титула определится в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

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Когда будут драться Джошуа и Дюбуа

Организатор и промоутеры британских боксеров официально объявили дату поединка. Бой Джошуа – Дюбуа за чемпионский титул IBF состоится 21 сентября. Два топовых бойца супертяжелого дивизиона встретятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Презентация боя Джошуа – Дюбуа: смотрите видео

Напомним, что в начале июня Даниэль Дюбуа победил хорвата Филипа Хрговича и отобрал титул временного чемпиона IBF. Следующим соперником британца должен был стать Александр Усик, который владел полноценным титулом.

Однако украинец должен сначала встретиться с Тайсоном Фьюри в бою-реванше. Так было прописано в контракте на бой за абсолют. Поэтому Усик отказался от пояса IBF в пользу победителя мегафайта Джошуа – Дюбуа.

Боксеры поспорят за пояс IBF / фото

Отметим, что Энтони Джошуа уже владел поясом IBF в 2016 – 2019 и 2019 – 2021 годах. Этот титул у британца отобрал Александр Усик.