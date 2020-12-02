Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа 12-го декабря проведет бой против Кубрата Пулева. Поединок смогут посетить зрители.

Как сообщает Sky Sports, поединок Энтони Джошуа – Кубрат Пулев пройдет со зрителями. Бой сможет посетить 1000 человек.

Стоит внимания Гора мышц: Джошуа показал удивительную форму перед боем – фото

Бой пройдет на "Уэмбли Арене". Именно на этой арене Александр Усик провел бой с Дереком Чисорой 31-го октября.

Джошуа-Пулев: что известно о бое



31-летний Джошуа в декабре 2019 года победил Энди Руиса и вернул утраченные титулы. Британца обязали провести защиту пояса IBF.

Претендентом на титул является Кубрат Пулев. Боксеры должны были встретиться в первой половине 2020 года, но поединок постоянно переносили из-за карантина.

Джошуа и Пулев должны встретиться 12 декабря в Лондоне. Победитель встречи должен провести защиту титула WBO против украинца Александра Усика.