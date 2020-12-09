Складний для світу боксу 2020 рік завершиться одним з найбільш очікуваних поєдинків у важкій вазі. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа проведе захист поясів проти Кубрата Пулєва. Анонс гарячого двобою читайте у матеріалі Спорт 24.

Джошуа – Пулєв: головне

Що: бій у важкій вазі за титули WBA, WBO, IBF, IBO;

Де: Англія, Лондон, "Вемблі Арена"

Коли: ніч з 12 на 13 грудня, о 01:00;

До теми Бій Джошуа – Пулєв пройде з глядачами

Чому боксери проведуть бій

У грудні 2019 року Ентоні Джошуа провів реванш проти Ендрі Руїса, пише 24 канал. Британський боксер після сенсаційної поразки мексиканцю помстився у другому бою. Ентоні рішенням суддів здолав Руїса та повернув втрачені титули WBA, WBO, IBF, IBO.

Уже тоді було відомо, що переможця бою Джошуа – Руїс чекають два суперники. Один з них – Кубрат Пулєв, який є лідером рейтингу IBF (Міжнародна боксерська федерація).



Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв / Порівняльна інфографіка 24 каналу

IBF зобов'язала Джошуа протягом пів року провести захист титулу проти 39-річного Пулєва. Боксери мали зустрітися ще влітку, але на заваді бою стала пандемія. Врешті-решт, сторони таки домовилися зустрітися до кінця року.

Обидва боксери вже в Лондоні, де ізольовані від зовнішнього світу.

Чому бій важливий для Усика

Водночас з IBF у Світовій боксерській організації (WBO) також вирішили зобов'язати Джошуа провести захист титулу. WBO зробила офіційним претендентом на титул українця Олександра Усика.

У WBO також заявили, що Джошуа має пів року для зустрічі з Усиком. Але команда британця вмовила Усика відтермінувати бій, який у жовтні здолав Дерека Чісору.

Тепер же українець вимагає бою за титул. Усик хоче зустрітися з Джошуа, але не засмутиться, якщо його суперником буде інший боксер. Найважливіше, щоб на кону був титул WBO.

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Що буде у випадку перемоги Пулєва – не відомо. Ймовірно, реванш. Та чи погодиться Усик чекати знову? І чи не змусить WBO Пулєва провести захист титулу проти Усика?

Тут слід згадати історію Володимира Кличка й Тайсона Ф'юрі. Після сенсаційної перемоги британця Кличко активував опцію реваншу. Та в IBF зобов'язали Тайсона зустрітися з українцем В'ячеславом Глазковим. У підсумку Ф'юрі начхав на пояс.

Глазков у бою проти Чарльза Мартіна за вакантний титул зазнав травми і програв титул. Згодом Мартін програв титул IBF саме Джошуа.

Разом з тим, існує ще одна зацікавлена сторона – Ф'юрі. Як відомо, Джошуа й Тайсон підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Британці хочуть визначити абсолютного чемпіона світу. Тому в Джошуа знову планують просити Усика про відтермінування. Позиція Усика, мабуть, зрозуміла – він від свого не відступить...

Слід Кличка

Обидва герої поєдинку зустрічалися з легендарним Володимиром Кличком. Бій українця з Пулєвим відбувся у листопаді 2014 року. Володимир здобув дострокову перемогу.

Кличко брутально нокаутував болгарина вже у 5-у раунді.

Кличко – Пулєв відео бою

Через три роки у ринзі разом з Кличком побував Джошуа. Бій двох олімпійських чемпіонів завершився яскравою перемогою Джошуа технічним нокаутом.

Кличко мав шанс здобути перемогу після того, як відправив британця у нокдаун. Та молодий Джошуа швидко відновився і був сильніший наприкінці бою.

Кличко – Джошуа відео бою

Перед боєм Джошуа зізнався, що вже говорив з Кличком про Пулєва. Британець заявив, що планує знову обговорити з Володимиром свого майбутнього суперника.

Втім, 31-річний британець не планує зосереджувати на словах Кличка. На його думку, бій з Пулєвим не буде схожим на жоден інший.

Прогноз

Ентоні Джошуа абсолютний фаворит поєдинку. На стороні британця прекрасний послужний список з 23 перемог у 24 боях. У букмекерській компанії Marathonbet перемогу британця оцінюють коефіцієнтом 1,097.

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Однак це бокс, тому списувати з рахунків андердога, яким буде Пулєв – не варто. Принаймні Енді Руїс довів, що Джошуа може програвати.

Коефіцієнт на звитягу Кубрата Пулєва – 6,80. Вкрай мало шансів, що бій завершиться нічиєю. У Marathonbet такий підсумок поєдинку оцінюють коефіцієнтом 22.