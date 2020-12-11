В субботу, 12 декабря, в Лондоне чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа проведет защиту поясов против Кубрата Пулева в тяжелом весе. Букмекеры оценили шансы боксеров на победу в этой схватке.

Перед поединком в Лондоне боксеры провели традиционные мероприятия. Открытые тренировки стали последней точкой подготовки к бою. Дуэль взглядов прошла без провокаций, что стало нешуточной неожиданностью, пишет 24 канал.

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Но все изменилось уже на следующий день на процессе взвешивания. Первым разговор начал Кубрат Пулев. Энтони Джошуа быстро ответил сопернику. Между боксерами началась словесная перепалка. Правда, она не завершилась схваткой. Охранники бдительно держали боксеров.

Британец сильно рискует в этом поединке. На кону будут стоять все титулы. Но на стороне британца великолепная статистика – 23 победы в 24 боях.

Интересно, что бой смогут посетить болельщики. 1000 счастливчиков смогут увидеть поединок воочию. Схватка состоится на "Уэмбли Арене".

Боксеры должны были встретиться на одном ринге в начале 2020-го года, но пандемия коронавируса внесла коррективы. Теперь бою даже несмотря на вирус ничего не угрожает.

Прогноз на жаркий бой от Marathonbet

Энтони Джошуа – фаворит букмекеров. Именно британцу отдают победу в этом противостоянии – 1,094. Успех Кубрата Пулева оценен большим коэффициентом – 6,90. Ничья в поединке маловероятна – коэффициент аж 28,00.

Скорее всего поклонники бокса смогут насладиться 12-раундовым поединком в исполнении боксеров – 5,05. Сам британец заявил, что готов провести полный бой против Пулева.

Эксперты не исключают, что болгарин проиграет в схватке нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией или отказом от продления в перерыве – 1,34.

Победитель должен провести защиту пояса WBO против Александра Усика. Поэтому скорее всего украинец выйдет на ринг против Джошуа.



Энтони Джошуа – Кубрат Пулев / сравнительная инфографика 24 канала