У суботу, 12 грудня, у Лондоні чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа проведе захист поясів проти Кубрата Пулєва. у важкій вазі. Букмекери оцінили шанси боксерів на перемогу у цій сутичці.

Перед поєдинком у Лондоні боксери провели традиційні заходи. Відкриті тренування стали останньою крапкою підготовки до бою. Дуель поглядів минула без провокацій, що стало неабиякою несподіванкою, пише 24 канал.

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Але все змінилось вже наступного дня на процесі зважування. Першим розмову розпочав Кубрат Пулєв. Ентоні Джошуа швидко відповів супернику. Між боксерами розпочалась словесна перепалка. Щоправда, вона не завершилась сутичкою. Охоронці пильно тримали боксерів.

Британець сильно ризикує у цьому поєдинку. На кону будуть стояти всі його титули. Але на стороні британця чудова статистика – 23 перемоги у 24 боях.

Цікаво, що бій зможуть відвідати вболівальники. 1000 щасливців зможуть побачити поєдинок на власні очі. Сутичка відбудеться на "Вемблі Арені".

Боксери повинні були зустрітись на одному ринзі на початку 2020-го року, але пандемія коронавірусу внесла корективи. Тепер бою навіть попри вірус нічого не загрожує.

Прогноз на спекотний бій від Marathonbet

Ентоні Джошуа – фаворит букмекерів. Саме британцю віддають перемогу у цьому протистоянні – 1,094. Успіх Кубрата Пулєва оцінений більшим коефіцієнтом – 6,90. Нічия у поєдинку малоймовірна – коефіцієнт аж 28,00.

Швидше за все прихильники боксу зможуть насолодитись 12-раундовим поєдинком у виконанні боксерів – 5,05. Сам британець заявив, що готовий провести повний бій проти Пулєва.

Експерти не виключають, що болгарин програє у сутичці нокаутом, технічним нокаутом, дискваліфікацією чи відмовою від продовження у перерві – 1,34.

Переможець повинен провести захист поясу WBO проти Олександра Усика. Тому швидше за все українець вийде на ринг проти Джошуа.



Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв / Порівняльна інфографіка 24 каналу