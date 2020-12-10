Уже в эту субботу, 12 декабря, Энтони Джошуа выйдет на ринг с Кубратом Пулевым. Перед боем боксеры провели открытые тренировки.

Уже совсем мало времени осталось до жаркого шоу Джошуа – Пулев в Лондоне. Накануне боксеры провели открытые тренировки, которые стали последней точкой в подготовке к поединку сообщает Boxingscene.com.

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Открытые тренировки

Внимание украинских поклонников бокса будет приковано к этому бою. Победитель поединка должен провести защиту титула WBO против украинца Александра Усика.

В декабре 2019-го года Джошуа победил Энди Руиса и вернул утраченные титулы. Британца обязали провести защиту пояса IBF. А главным претендентом был как раз болгарин.

Бой между Джошуа и Пулевым должен был состояться еще в 2017 году. Но за две недели до поединка Кубрат заявил, что не выйдет на ринг из-за травмы, и отказался от схватки. Теперь эта вторая попытка выйти на ринг будет удачной.

Оба боксера здоровы и уже завершили подготовку к шоу.













Открытые тренировки Джошуа и Пулева / Фото: Boxingscene.com