Джошуа ни за что не побьет Усика в реванше, – промоутер Фьюри

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, убежден, что реванш между Усиком и Джошуа завершится победой украинца. Британскому боксеру не удастся взять верх над Александром.

Арум: это глупо с его стороны

Боб Арум считает, что Энтони Джошуа избрал плохую тактику построения своих последующих боев. Ему не нужно было брать опцию реванша. Он не победит Александра Усика.

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Промоутер Тайсона Фьюри рассказал о единственном победном варианте для Джошуа – прижать Усика, загнать в угол и давить на него за счет большого веса. Но в таком случае Александр тоже может нанести сопернику роковой удар.

Это глупо с его стороны, ведь Джошуа ни за что не побьет Усика в следующем бою, какую бы новую стратегию он ни применил. Усик слишком талантлив, а у Джошуа хрустальный подбородок,

– заявил Арум.

Арум заверил, что иначе было бы в поединке Усика и Фьюри. Тайсон лучше держит удар, чем его земляк. Промоутер полагает, что украинец хотел бы в следующем поединке побоксировать с Фьюри, но на пути стал Джошуа со своим реваншем: Вероятно, Усик предпочел бы не устраивать реванш и сразу же перешел бы к поединку с Тайсоном Фьюри. Право на реванш принадлежит Джошуа и его промоутеру. Они активировали опцию реванша, чтобы защитить себя в юридической плоскости".

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