Уже 12 декабря чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа проведет защиту титулов против Пулева. В случае победы Энтони планирует провести два поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, с которым подписан контракт. Но обязательным соперником Джошуа должен быть Александр Усик.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, готовится бороться за то, чтобы бой его подопечного с Фьюри состоялся. Хирн хочет, чтобы на кону боя Джошуа – Фьюри стоял и титул WBO, обязательным претендентом на который является Усик. Об этом сообщает fightnews.info.

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Усик встретится с победителем

Эдди Хирн планирует обратиться в WBO с просьбой позволить, чтобы их титул был на кону боя Джошуа – Фьюри. По мнению промоутера, Усик может встретиться с победителем поединка.

Я скажу честно: если мы договоримся о поединке Фьюри с Джошуа, у нас будет три опции. Первая – обратиться к WBO и сказать, что мы просим разрешения на исторический бой за звание абсолютного чемпиона мира и хотим, чтобы их пояс стоял на кону. Мы ценим статус Усика, но хотим устроить этот бой, а Александр пусть будет обязательным претендентом для победителя,

– отметил Хирн.

Впрочем, Хирн предполагает, что WBO ответит отказом. В таком случае промоутер хочет обратиться с просьбой к Усику.

"Тогда надо идти к Усику и говорить: "Алекс, мы хотим этого боя, он состоится. Если ты хочешь, чтобы мы освободили титул, мы сделаем это после поединка, поскольку у них в любом случае будет дилогия. Кстати, вот твои отступные, поздравляем". Или же Усик ответит отказом на все предложения, и тогда мы освободим пояс. Вот такие у нас есть варианты", – сказал Хирн.

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Вместе с тем, Хирн в очередной раз заверил, что организует бой Усика с Джошуа, если не договорится о бое с Тайсоном Фьюри.

Почему Усик претендент на титул

Непобедимый украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

В конце 2019 года Усик дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чазза Уизерспуна. В то же время Джошуа вернул себе утраченные титулы, победив Эндри Руиса.

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В WBO решили предоставить Усику статус обязательного претендента на чемпионский пояс.

Усик успешно сохранил этот статус, когда 31 октября нанес поражение Дереку Чисоре.