Уже 12 грудня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа проведе захист титулів проти Кубрата Пулєва. У випадку перемоги Ентоні планує провести два поєдинки з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, з яким підписано контракт. Але обов'язковим суперником Джошуа має бути Олександр Усик.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, готується боротися за те, щоб бій його підопічного з Ф'юрі відбувся. Хірн хоче, щоб на кону бою Джошуа – Ф'юрі стояв і титул WBO, обов'язковим претендентом на який є Усик. Про це повідомляє fightnews.info.

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Усик зустрінеться з переможцем

Едді Хірн планує звернутися до WBO з проханням дозволити, аби їх титул був на кону бою Джошуа – Ф'юрі. На думку промоутера, Усик може зустрітися з переможцем поєдинку.

Я скажу чесно: якщо ми домовимося про поєдинок Ф'юрі з Джошуа, у нас буде три опції. Перша – звернутися до WBO і сказати, що ми просимо дозволу на історичний бій за звання абсолютного чемпіона світу і хочемо, щоб їх пояс стояв на кону. Ми цінуємо статус Усика, але хочемо влаштувати цей бій, а Олександр нехай буде обов'язковим претендентом для переможця,

– зазначив Хірн.

Втім, Хірн припускає, що WBO відповість відмовою. У такому випадку промоутер хоче звернутися з проханням до Усика.

"Тоді треба йти до Усику і говорити: "Алекс, ми хочемо цього бою, він відбудеться. Якщо ти хочеш, щоб ми звільнили титул, ми зробимо це після поєдинку, оскільки у них в будь-якому випадку буде дилогія. До речі, ось твої відступні, вітаємо". Або ж Усик відповість відмовою на всі пропозиції, і тоді ми звільнимо пояс. Ось такі у нас є варіанти", – сказав Хірн.

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Разом з тим, Хірн вкотре запевнив, що організує бій Усика з Джошуа, якщо не домовиться про бій з Тайсоном Ф'юрі.

Чому Усик претендент на титул

Непереможний український боксер став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

Наприкінці 2019 року Усик дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чазза Візерспуна. Водночас Джошуа повернув собі втрачені титули, перемігши Ендрі Руїса.

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У WBO вирішили надати Усику статус обов'язкового претендента на чемпіонський пояс.

Усик успішно зберіг цей статус, коли 31 жовтня завдав поразки Дереку Чісорі.