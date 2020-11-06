Александр Усик продолжает погоню за британскими боксерами. После того, как украинец уничтожил Тони Беллью и победил Дерека Чисору, Усик хочет нанести поражение и Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Джошуа посетил бой Усика против Чисоры. После боя Усик и Джошуа обменялись "любезностями", пишет 24 канал.

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Джошуа потроллил Усика

После поединка против Чисоры, который состоялся 31 октября, Усик прямо на ринге обратился к Джошуа.

Украинский боксер по-английски сказал: "Энтони, привет. Как у тебя дела, мой друг?". Джошуа с ответом не замедлил.

"Энтони. Я иду, Усик", – коротко сказал Джошуа.

Таким образом 31-летний олимпийский чемпион 2012 года пошутил над Усиком. Именно таким образом украинец обращался к Чисоре до их поединка.

Стоит внимания Бою с Усиком быть, гарантия – миллион процентов, – команда Джошуа

Усик хочет боя с Джошуа

Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO, которым владеет Джошуа. Если Энтони 12 декабря победит Кубрата Пулева, то должен дать бой Усику.

Если британский боксер откажется от встречи с Александром, то, вероятно, оставит титул. Тогда Усик встретится с другим соперником за вакантный титул чемпиона мира.

Следует отметить, что Джошуа хочет провести бой с Усиком. Однако в команде британца видят бой с украинцем после двух поединков с Тайсоном Фьюри. Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя в 2021 году.