Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри планируют определить абсолютного чемпиона мира в 2021 году. Хотя боксеры и подписали контракт на два поединка, возникли серьезные организационные проблемы. Обоим боксерами следует провести защиты титулов.

Всемирный боксерский совет (WBC), титулом которой владеет Фьюри, готов отсрочить обязательную защиту для Тайсона. Об этом сообщает Boxing Talk.

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Маурисио Сулейман, президент WBC, заявил, что не будет препятствовать организации поединка между Фьюри и Джошуа.

Джошуа – приоритет для Фьюри

В WBC даже готовы предоставить поединку Джошуа – Фьюри приоритет по сравнению с обязательной защитой пояса.

Соперник Тайсона должен определиться в реванше между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который перенесен на январь 2021 года.

Что мешает поединку

Джошуа – обладатель чемпионских поясов WBO, WBA, IBF. Если британец 12 декабря победит Пулева, то должен провести защиту пояса WBO.

Официальный претендент на пояс WBO – украинец Александр Усик, который не планирует отступать от своего права биться за титул.

WBO пока не спешит объявлять свое решение относительно поединка Джошуа – Фьюри. Если Джошуа откажется от встречи с Усиком, то титул WBO может стать вакантным.