Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа 31 октября посетил бой Александра Усика против Дерека Чисоры. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.

Джошуа рассказал, зачем пришел на поединок Усика с Чисорой. Об этом сообщает Sky Sports.

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Мне нужно видеть моего соперника

31-летний британский боксер дал понять, что бой с Усиком входит в его планы. Именно поэтому Энтони посетил встречу Усика с Чисорой.

"Мне нужно видеть моего соперника воочию, живьем. И хотя у меня самого сейчас идет тренировочный лагерь, для меня это хорошее время пополнить багаж знаний.

Это возможность для бизнеса, и я хотел собственными глазами увидеть моего конкурента. И Дерека поддержать, конечно, но и заодно увидеть, насколько хорош будет мой обязательный претендент", – сказал Джошуа.

Обратите внимание! Усик – обязательный претендент на титул WBO, которым сейчас владеет Джошуа. Если Джошуа победит Кубрата Пулева 12 декабря, то должен встретиться с Усиком или оставить титул WBO.