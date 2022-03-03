Александр Усик не собирается покидать Украину и принял решение оказать помощь местной армии. Боксер взял в руки оружие.

К слову Если они будут убивать меня, у меня не будет выбора, – Усик готов стрелять в кафиров

"Это очень личный и эмоциональный момент для Усика. Безусловно, наши мысли с ним. Мы дадим ему столько времени, сколько нужно, чтобы он снова вышел на бой с Энтони. Но мы не снимаем это обязательство. Мы не стремимся этого избежать". Джошуа предлагали много денег за отказ от боя, но он не взял их", – начал промоутер.

В условиях войны с Россией речь уже не может идти о бое Усика и Джошуа этой весной.

"Если нам придется провести промежуточное сражение в мае или июне, то мы с удовольствием это сделаем. После этого мы организуем поединок с Усиком", – заявил Хирн.

Усик и Джошуа: что известно о реванше

Первая встреча боксеров состоялась в сентябре 2021 года в Лондоне и закончилась убедительной победой Усика решением судей.

После неудачи Джошуа заявил о реванше с небитым Усиком. Сначала была информация, что реванш состоится в марте – апреле 2022 года.

Поединок снова пройдет в Великобритании или Саудовской Аравии.

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