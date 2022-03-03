Олександр Усик не збирається покидати Україну та прийняв рішення допомогти місцевій армії. Боксер взяв до рук зброю.

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"Це дуже особистий та емоційний момент для Усика. Безумовно, наші думки з ним. Ми дамо йому стільки часу, скільки потрібно, щоб він знову вийшов на бій з Ентоні. Але ми не знімаємо це зобов'язання. Ми не прагнемо цього уникнути. Джошуа пропонували багато грошей за відмову від бою, але він не взяв їх", – почав промоутер.

В умовах війни з Росією, мова вже не може йти про бій Усика та Джошуа цієї весни.

"Якщо нам доведеться провести проміжний бій у травні чи червні, то ми із задоволенням це зробимо. Після цього ми організуємо поєдинок із Усиком", – заявив Хірн.

Усик і Джошуа: що відомо про реванш

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