Джошуа, Фьюри или Уайлдер: кто должен стать следующим соперником Усика

Александр Усик 25 сентября навсегда вошел в историю бокса. До сих пор непобедимый украинец разобрал на маленькие запчасти Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы WBO, WBA, IBF, IBO.

Победа Усика оказалась немного неожиданной. Большинство экспертов и даже поклонников украинца все же ставили на победу Джошуа. Усик в который раз удивил. Но стоит ли удивляться уже закономерным победам украинца? Видимо, пришло время перестать недооценивать Усика.

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В Усике сомневались перед тем, как украинец эффектно побил Мурата Гассиева в Москве. Скептически относились и к победам Александра в тяжелом весе. Однако 34-летний украинец не обращает внимание ни на что и побеждает. Если скептицизм мотивирует Усика – то продолжаем!

Усик ответил на все вопросы

Наконец Усик дал ответы на все вопросы. Во-первых, вполне справедливо будет сказать, что переход Александра в тяжелый вес успешно завершен.

Перед дебютом в хевивейте у украинца была травма бицепса, которая, вероятно, связана с изменением веса. Также Усик немного медленно выглядел в поединке с Дереком Чисорой. Но с Джошуа на ринг вышел полностью адаптированный к тяжелому весу боксер.

Скептики опасались, что с новым весом Усик будет не такой мобильный. Однако боксер продемонстрировал феноменальный тайминг и в последнем раунде с Джошуа "порхал, как бабочка, и жалил, как пчела".

Во-вторых, вряд ли у кого-то повернется язык упрекнуть Александра в мощи. До этого только Владимир Кличко и Энди Руис отправляли Джошуа на канвас в профессионалах. Украинец это сделал мощным правым прямым, а от Руиса британец нахватался в панических попытках быстро закончить бой.



Александр Усик / Фото twitter.com/DAZNBoxing

Усик, словно фехтовальщик, наносил выверенные удары по Джошуа. Украинец действовал достаточно остро и опасно, и удачные атаки доставляли много проблем британцу. Как минимум, дважды после ударов Усика ноги под Джошуа почти подкосились. А от нокаута в последнем раунде спас гонг.

Удар левой Усика с прыжком вперед, возможно, войдет в учебники по боксу. Александр наносит не статический удар, как это делает Джошуа, а всем телом придает мощность своей неприятной пушке.

И наконец, Усик совершенно не казался мелким по сравнению с Джошуа, хоть и стоит заметить, что британец подсушился. Возможно, ринг в бою с Дереком Чисорой и действительно был мал, или же это просто оптический обман. Тогда Усик действительно казался маленьким по сравнению с соперником.

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Нужен ли реванш с Джошуа?

Усик и Джошуа подписали контракт, который предусматривал только реванш для британца. Сразу после поражения сторона Энтони заявила об активации второго поединка. Реванш ожидают в феврале – марте 2022 года.

Усик, что до поединка, что после победы с оптимизмом воспринимает реванш: "Побью Антоху дважды", – заявлял Усик. И у Александра есть серьезные основания говорить об этом, потому что Джошуа нужно сильно прибавить, чтобы выиграть во втором поединке.

Технически и тактически Усик переиграл британца и, скорее всего, повторит это. Да, Джошуа уже проигрывал Энди Руису и возвращал титулы в реванше. Но во втором поединке с Руисом мы увидели еще более осторожного Джошуа, и Руиса, который поймал звезду и набрал ну слишком много лишнего веса. Усик такой ошибки не допустит.



Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото twitter.com/DAZNBoxing

Эксперты разделяются во мнениях относительно целесообразности реванша. Большинство склоняется к тому, что Джошуа может нокаутировать Усика и вернуть титулы. Но бытует мнение, что нокаут – это единственный шанс британца. Например, промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что Энтони нужно сбросить "бомбу" на Усика. Но не маловат ли арсенал у бывшего чемпиона мира? Надеяться только на один удар?

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор считает, что бой был односторонним, поэтому реванш не нужен. А президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Джошуа деморализован. Так не рано ли Энтони согласился на реванш?

Усику реванш совершенно не нужен. Во-первых, превзойти победу в первом бою может только эффектный нокаут, который очень реален. Во-вторых, Александр действительно может проиграть, потому что это тяжелый вес, где малейшая ошибка может стоить титулов. Кроме того, маловероятно, что Джошуа согласится на трилогию в случае гипотетической победы.

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Реванш еще меньше нужен Джошуа. 31-летнему британцу лучше не горячиться с намерением вернуть титулы. А набраться уверенности в промежуточных поединках. Второе поражение в поединке с Усиком может сделать Энтони посредственным боксером. В частности, уже сейчас возникает вопрос, а нужен ли бой Джошуа – Тайсон Фьюри?

Несите Усику Уайлдера или Фьюри

Не секрет, что Усик ставит перед собой самые высокие цели. После того, как Александр осуществил мечту и стал олимпийским чемпионом в 2012 году, боксер навсегда вписал себя в историю.

Усик стал первым украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После победы над Джошуа украинец присоединился к Дэвиду Хэю и Эвандеру Холифилду, которые становились чемпионами в крузервейте и хевивейте. А что, если Усик станет первым абсолютным чемпионом мира и в крузевейте, и хэвивейте?

Потенциально будущий соперник Усика может определиться уже в ночь с 9 на 10 октября. Тогда в Лас-Вегасе (США) состоится бой между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.



Уайлдер – Фьюри / Фото AP

Британец и американец не горят желанием встречаться с Усиком. Если Уайлдер кое-как говорил, что допускает бой с Усиком, то Фьюри совершенно не видит смысла в этой встрече. Так же Фьюри уже, вероятно, не видит смысла драться против Джошуа.

Скорее всего, в случае победы Тайсон даст шанс официальному претенденту Диллиану Уайту или же сразится с посредственными боксерами. Вообще, спрогнозировать действия Тайсона невозможно!

Зато Уайлдер оказался в той же ситуации, что и Джошуа. Второе подряд поражение сильно ударит по самолюбию американца и отбросит его далеко назад во всех рейтингах.

Встреча с обоими боксерами будет сильно отличаться для Усика по сравнению с Джошуа и любым другим соперником. Если в поединке Усик – Джошуа мы видели чистый бокс (всего несколько клинчей за весь бой) и проявление большого уважения, то с Уайлдером и Фьюри будет не так.

Уайлдер будет гасить Усика бешеным трештоком и угрозами, которые Усику, возможно, никто и не переведет. Как и у Джошуа, сильная сторона Уайлдера – нокаутирующий удар. В отличие от Джошуа, Уайлдер более агрессивный боксер. Деонтей не будет ждать, как Джошуа, и пойдет ва-банк за 2 – 3 раунда до конца поединка.

Технически между Уайлдером и Усиком еще большая пропасть, поэтому для украинца это идеальный соперник за статус абсолютного чемпиона. Правда, габариты Деонтея чуточку больше, чем у Джошуа.

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Фьюри – еще более интересный соперник. Если этот бой состоится, то в Украине его можно продвигать как месть за Кличко. Именно Фьюри и Джошуа нанесли Владимиру Кличко поражение в конце карьеры, и теперь Усик мстит за своего земляка. Впрочем, вряд ли Александр преследует такую цель.



Александр Усик / Фото twitter.com/DAZNBoxing

Для Усика противостояние с Фьюри начнется еще до выхода на ринг. Непобедимый британец устроит психологические игры еще до старта поединка. Тайсон будет то хвалить Усика, то уничтожать. Впрочем, Александру тоже за словом в карман лезть не нужно. Украинец может стать первым боксером, который даст отпор игре Тайсона.

Фьюри значительно превышает в габаритах Усика, Уайлдера и Джошуа. До сих пор сложно понять, как такой, на первый взгляд, неуклюжий боксер имеет совершенную технику. Даже Кличко признал, что вопросов к технике британца нет. У украинца не сложилось с Фьюри из-за характера соперника.

У Тайсона нет такого страшного удара, как у Уайлдера или Джошуа. Хотя широкие удары Фьюри никому не покажутся материнскими объятиями. В противостоянии Фьюри – Усик на первый план выйдут техника и тактика. И в завершение, украинцу придется что-то делать с грязным боксом Тайсона. Коварные удары, клинчи и тому подобное. В этом Тайсон точно номер один в мире. Будет интересно!