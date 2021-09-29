Перемога Усика виявилася дещо неочікувана. Більшість експертів і навіть прихильників українця все ж ставили на перемогу Джошуа. Усик вкотре здивував. Та чи варто дивуватися вже закономірним звитягам українця? Мабуть, прийшов час перестати недооцінювати Усика.

Дивіться також Сльози та помста за Кличка: як Усика оголосили чемпіоном у бою з Джошуа – емоційне відео

В Усику сумнівалися перед тим, як українець ефектно побив Мурата Гассієва у Москві. Скептично ставилися й до перемог Олександра у важкій вазі. Однак 34-річний українець не зважає ні на що й перемагає. Якщо скептицизм мотивує Усика – то продовжуймо!

Усик відповів на всі питання

Нарешті Усик дав відповіді на всі запитання. По-перше, цілком справедливо буде сказати, що перехід Олександра у важку вагу успішно завершено.

Перед дебютом у хевівейті в українця була травма біцепса, яка, ймовірно, пов'язана зі зміною ваги. Також Усик дещо повільно виглядав у поєдинку з Дереком Чісори. Та з Джошуа у ринг вийшов повністю адаптований до важкої ваги боксер.

Скептики побоювалися, що з новою вагою Усик буде не такий мобільний. Проте боксер продемонстрував феноменальний таймінг і в останньому раунді з Джошуа "пурхав, як метелик і жалив, як бджола".

По-друге, навряд чи у когось повернеться язик дорікнути Олександру в потужності. До цього тільки Володимир Кличко та Енді Руїс відправляли Джошуа на канвас у професіоналах. Українець це зробив потужним правим прямим, а від Руїса британець нахапався у панічних спробах швидко завершити бій.



Олександр Усик / Фото twitter.com/DAZNBoxing

Усик, мов фехтувальники, завдавав вивірених ударів по Джошуа. Українець діяв достатньо гостро та небезпечно і вдалі атаки доставляли багато проблем британцю. Як мінімум, двічі після ударів Усика ноги під Джошуа майже підкосилися. А від нокауту в останньому раунді врятував гонг.

Удар лівою Усика зі стрибком вперед, можливо, увійде в підручники з боксу. Олександр завдає не статичного удару, як це робить Джошуа, а всім тілом додає потужності свої неприємній гарматі.

І на сам кінець, Усик абсолютно не здавався дрібним у порівнянні з Джошуа, хоч і варто зауважити, що британець підсушився. Можливо, ринг у бою з Дереком Чісорою і дійсно був малий, або ж це просто оптичний обман. Тоді Усик дійсно здавався маленьким у порівнянні із суперником.

Варте уваги На шляху до легендарності: Усик вийшов на 2 місце рейтингу P4P за версією The Ring

Чи потрібен реванш з Джошуа?

Усик та Джошуа підписали контракт, який передбачав тільки реванш для британця. Відразу після поразки сторона Ентоні заявила про активацію другого поєдинку. Реванш очікують у лютому – березні 2022 року.

Усик, що до поєдинку, що після перемоги з оптимізмом сприймає реванш: "Поб'ю Антоху двічі", – заявляв Усик. І в Олександра є серйозні підстави говорити про це, тому що Джошуа потрібно сильно додати, щоб виграти в другому поєдинку.

Технічно й тактично Усик переграв британця і, швидше за все, повторить це. Так, Джошуа вже програвав Енді Руїсу й повертав титули в реванші. Але в другому поєдинку з Руїсом ми побачили ще більш обережного Джошуа, й Руїса, який спіймав зірку та набрав ну надто багато зайвої ваги. Усик такої помилки не допустить.



Олександр Усик та Ентоні Джошуа / Фото twitter.com/DAZNBoxing

Експерти розділяються у думках щодо доцільності реваншу. Більшість схиляється до того, що Джошуа може нокаутувати Усика та повернути титули. Але побутує думка, що нокаут – це єдиний шанс британця. Наприклад, промоутер Френк Уоррен заявив, що Ентоні потрібно скинути "бомбу" на Усика. Та чи не замалий арсенал у колишнього чемпіона світу? Надіятися тільки на один удар?

Абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Джош Тейлор вважає, що бій був одностороннім, тому реванш не потрібен. А президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що Джошуа деморалізований. То чи не рано Ентоні погодився на реванш?

Усику реванш абсолютно не потрібен. По-перше, перевершити перемогу в першому бою може тільки ефектний нокаут, який дуже реальний. По-друге, Олександр дійсно може програти, тому що це важка вага, де найменша помилка може коштувати титулів. Окрім того, малоймовірно, що Джошуа погодиться на трилогію у випадку гіпотетичної перемоги.

До слова Перемога над Джошуа – це успіх кожного українця, – Олександр Усик

Реванш ще менше потрібен Джошуа. 31-річному британцю краще не гарячкувати з наміром повернути титули. А набратися впевненості у проміжних поєдинках. Друга поразка у поєдинку з Усиком може зробити Ентоні посереднім боксером. Зокрема, вже зараз постає питання, а чи потрібен бій Джошуа – Тайсон Ф'юрі?

Несіть Усику Уайлдера або Ф'юрі

Не секрет, що Усик ставить перед собою найвищі цілі. Після того, як Олександр здійснив мрію і став олімпійським чемпіоном у 2012 році, боксер назавжди вписав себе в історію.

Усик став першим українським абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. Після перемога над Джошуа українець приєднався до Девіда Хея та Евандера Холіфілда, які ставали чемпіонами у крузерах та хевівейті. А що, якщо Усик стане першим абсолютним чемпіоном світу і в крузевейті та хевівейті?

Потенційно майбутній суперник Усика може визначитися уже в ніч з 9 на 10 жовтня. Тоді у Лас-Вегасі (США) відбудеться бій між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером.



Уайлдер – Ф'юрі / Фото AP

Британець та американець не горять бажанням зустрічатися з Усиком. Якщо Уайлдер так-сяк казав, що допускає бій з Усиком, то Ф'юрі абсолютно не бачить сенсу в цій зустрічі. Так само Ф'юрі вже, ймовірно, не бачить сенсу битися проти Джошуа.

Швидше за все, у випадку перемоги Тайсон дасть шанс офіційному претенденту Ділліану Уайту або ж битиметься з посередніми боксерами. Взагалі, спрогнозувати дії Тайсона неможливо!

Натомість Уайлдер опинився у тій же ситуації, що й Джошуа. Друга поспіль поразка сильно вдарить по самолюбству американця та відкине його далеко назад у всіх рейтингах.

Зустріч з обома боксерами буде сильно відрізнятися для Усика у порівнянні з Джошуа та будь-яким іншим суперником. Якщо у поєдинку Усик – Джошуа ми бачили чистий бокс (всього декілька клінчів за весь бій) та прояв великої поваги, то з Уайлдером і Ф'юрі буде не так.

Уайлдер гаситиме Усика скаженим трештоком та погрозами, які Усику, можливо, ніхто й не перекладе. Як і в Джошуа, сильною стороною Уайлдера є нокаутуючий удар. На відміну від Джошуа, Уайлдер більш агресивний боксер. Деонтей не буде чекати, як Джошуа і піде ва-банк за 2 – 3 раунди до кінця поєдинку.

Технічно між Уайлдером й Усиком ще більша прірва, тому для українця це ідеальний суперник за статус абсолютного чемпіона. Щоправда, габарити Деонтея трішки більші, аніж у Джошуа.

До речі Такого ще не мав: Кличко подарував Усику пояс WBC

Ф'юрі – ще більш цікавий суперник. Якщо цей бій відбудеться, то в Україні його можна просувати як помсту за Кличка. Саме Ф'юрі та Джошуа завдали Володимиру Кличку поразок наприкінці кар'єри і тепер Усик мстить за свого земляка. Втім, навряд чи Олександр переслідує таку ціль.



Олександр Усик / Фото twitter.com/DAZNBoxing

Для Усика протистояння з Ф'юрі розпочнеться ще до виходу в ринг. Непереможний британець влаштує психологічні ігри ще до старту поєдинку. Тайсон то хвалитиме Усика, то знищуватиме. Втім, Олександру теж за словом у кишеню лізти не треба. Українець може стати першим боксером, який дасть відсіч грі Тайсона.

Ф'юрі значно перевищує у габаритах Усика, Уайлдера та Джошуа. Досі складно зрозуміти, як такий, на перший погляд, незграбний боксер має довершену техніку. Навіть Кличко визнав, що питань до техніки британця немає. В українця не склалося з Ф'юрі через характер суперника.

Тайсон не має такого страшного удару, як Уайлдер чи Джошуа. Хоча широкі удари Ф'юрі нікому не здадуться материнськими обіймами. У протистоянні Ф'юрі – Усик на перший план вийдуть техніка й тактика. І на сам кінець, українцю доведеться щось робити з брудним боксом Тайсона. Підступні удари, клінчі тощо. У цьому Тайсон точно номер один у світі. Буде цікаво!