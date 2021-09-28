Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров. Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO в тяжелом весе Усик взобрался на 2 место. Раньше Усик был четвертым.

Стоит внимания Лучший тяжеловес мира: Усик резко поднялся в боксерских рейтингах

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко занимает 9 место.

Топ-10 бойцов P4P по версии The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

3. Наойя Инуэ (Япония)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Великобритания)

6. Эррол Спенс (США)

7. Теофимо Лопес (США)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Василий Ломаченко (Украина)

10. Казуто Иока (Япония)

Заметим, что Усик возглавил рейтинг тяжеловесов по версии The Ring. Обладателем пояса The Ring является британец Тайсон Фьюри.

Усик в ночь с 25 на 26 сентября победил Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO. Непобедимый украинец выиграл единогласным решением судей.