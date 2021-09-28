Во время встречи мэр столицы и бывший боксер еще раз поздравил Александра Усика с победой в бою против Энтони Джошуа.
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Встреча Кличко и Усика
В последнем поединке Александр Усик завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории еще нет.
Уверен, Усик обязательно его завоюет! А я подарил первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году,
– рассказал Виталий Кличко.
Он отметил, что именно из-за большого украинского флага этот пояс является очень символичным. Кроме того, таким поясом владел и кумир Александра Усика – Мохаммед Али.
Также бывший и нынешний боксеры по видеосвязи пообщались с президентом WBC Маурисио Сулейманом, который тоже поздравил Александра Усика и высоко оценил его поединок с Энтони Джошуа.
Встреча Кличко и Усика: смотрите видео
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Публикация Виталия Кличко:
Друзья! Сегодня встретился с новым чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. И еще раз поздравил его с завоеванием титула чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с Энтони Джошуа и подарил Александру пояс WBC.
Он завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории еще нет. И, уверен, Усик обязательно его завоюет! А я подарил первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, состоявшемуся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию :). Таким поясом владел и кумир Усика – Мохаммед Али.
Также мы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом, который тоже поздравил Александра Усика и высоко оценил его поединок с Энтони Джошуа.