Британский боксер Дерек Чисора поделился мыслями о возможных поединках Александра Усика против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Он считает, что у украинца нет никаких шансов, чтобы свергнуть этих супертяжей.

В ночь с 31 октября на 1 ноября Дерек Чисора почувствовал на себе всю силу украинского боксера. Британец устоял на ногах все 12 раундов, но по судейским запискам потерпел поражение. После поединка Чисора в интервью YouTube-каналу IFL TV. оценил шансы Александра на победу в противостоянии против Фьюри и Джошуа.

Стоит прочитать: У Усика не будет шансов против Джошуа и Фьюри: тренер Али Башир раскритиковал украинца

Без шансов для Усика

"Джошуа и Фьюри Усику не по зубам. Они "съедят" его за то, что у украинца нет той мощности, которая есть у этих двух супертяжей. Усик много двигается. Как он приблизится к 2-метровому парню с хорошими боксерскими навыками? Он не сможет этого сделать", – сказал Дерек.

По словам Чисоры, боксерский стиль Усика не подходит для супертяжелого дивизиона.

"Я согласился на бой против Александра. Набросился на него, если бы на моем месте был бы другой супертяжеловес, то поединок был бы очень скучным", – заявил Чисора.

Усик – Чисора: главное о бое

Боксеры провели на ринге все 12 раундов, в которых мощнее выглядел украинец. Судьи в один голос отдали победу Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Александр должен встретиться с Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт после поединка резко обвинил команду Чисоры. Якобы они давали неправильные указания Дереку, которые привели к его поражению.

Чисора после поражения уже успел бросить вызов Диллиан Уайту и обозвал его ослом.