Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри стали еще на шаг ближе к тому, чтобы определить абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Боксеры узнали примерную дату поединка.

До конца следующей недели мы закроем все вопросы

Оба боксера уже начали тренировочный лагерь. Об этом рассказал Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа.

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"Мы уже не можем дождаться. Эй-Джей уже открыл свой тренировочный лагерь, Тайсон также настойчиво работает в лагере", – сказал Хирн.

Он также заявил, что первый бой Джошуа – Фьюри состоится в июле 2021 года. Сейчас боксеры должны определиться с местом поединка.

Им будет предложено несколько мест, где может пройти первый бой. По дате – это июль. Думаю, что до конца следующей недели мы закроем все вопросы,

– сказал Хирн.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри

На кону потенциального поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Впервые в истории тяжелого веса один из боксеров может получить все четыре титула.

Сейчас Фьюри удерживает пояс WBC. В то же время Джошуа принадлежат титулы WBA, WBO, IBF.

Информация о том, что боксеры наконец подписали контракт на 2 поединка, появилась в середине марта.

По информации СМИ, у боксеров ограничено количество времени, чтобы согласовать бой. Иначе поединок может не состояться.

По предварительной информации, наиболее вероятно, что бой состоится в Саудовской Аравии.



Фьюри – Джошуа / Сравнительная инфографика Спорт 24