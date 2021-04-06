Джошуа – Ф'юрі: з'явилася дата бою, місце – досі не вибрали
Британські боксери Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі стали ще на крок ближчим до того, щоб визначити абсолютного чемпіона у важкій вазі. Боксери дізналися приблизну дату поєдинку.
Джерело:BoxingScene
До кінця наступного тижня ми закриємо всі питання
Обидва боксери вже розпочали тренувальний табір. Про це розповів Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа.
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"Ми вже не можемо дочекатися. Ей-Джей уже відкрив свій тренувальний табір, Тайсон також наполегливо працює у таборі", – сказав Хірн.
Він також заявив, що перший бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться у липні 2021 року. Наразі боксери мають визначитися з місцем поєдинку.
Їм буде запропоновано декілька місць, де може пройти перший бій. За датою – це липень. Думаю, що до кінця наступного тижня ми закриємо всі питання,
– сказав Хірн.
Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі
- На кону потенційного поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Вперше в історії важкої ваги один з боксерів може здобути всі чотири титули.
- Наразі Ф'юрі утримує пояс WBC. Водночас Джошуа належать титули WBA, WBO, IBF.
- Інформація про те, що боксери нарешті підписали контракт на 2 поєдинки, з'явилася у середині березня.
- За інформацією ЗМІ, боксери мають обмежену кількість часу, щоб узгодити бій. Інакше поєдинок може не відбутися.
- За попередньою інформацією, найбільш ймовірно, що бій відбудеться у Саудівській Аравії.
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