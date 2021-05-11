Менше розмов – більше дій
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Джошуа у твітері написав звернення до володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.
До теми Ф'юрі відмовляється підписувати контракт на бій з Джошуа
Схоже, що Джошуа найбільше втомився чекати оголошення поєдинку з Ф'юрі. Своє повідомлення Джошуа назвав "Спартанець".
Я втомився. Мої фанати втомилися. Твої фанати втомилися. Ми всі втомилися від розмов. Менше розмов. Більше дій,
– написав Джошуа.
Тайсон Ф'юрі за словом у кишеню не полізе. Чемпіон WBC відповів Джошуа, але досить жорстко.
"Прийди і отримай своє, великий потворний бомж. З твого боку немає ні розмов, ні дій", – написав Ф'юрі.
Відсутність конкретики щодо поєдинку між Ф'юрі та Джошуа не дає спокою і британцю Джо Джойсу. Від оголошення двобою Ф'юрі – Джошуа залежить майбутнє Джойса.
Британець сподівається отримати бій з Олександром Усиком. Джойс та Усик зустрінуться, якщо офіційно оголосять про бій між Ф'юрі та Джошуа.
Джойс підтримав Джошуа й написав, що також втомився. Британець заявив, що хоче побити Усика.
Я теж втомився. Джошуа, поквапся з організацією бою, щоб я зміг перемогти Усика,
– написав Джо.
- Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки, але боксери не узгодили дату та місце поєдинку.
- Боб Арум, представник Ф'юрі, декілька разів заявляв, що бій не відбудеться. За його словами, Джошуа проведе захист титулу WBO проти Олександра Усика. Натомість Ф'юрі може знову зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
- Едді Хірн, менеджер Джошуа, повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. Він обіцяв оголосити бій на початку травня. Однак Ф'юрі відмовляється підписати контракт через фінансові умови.