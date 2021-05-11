Менше розмов – більше дій

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Джошуа у твітері написав звернення до володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

До теми Ф'юрі відмовляється підписувати контракт на бій з Джошуа

Схоже, що Джошуа найбільше втомився чекати оголошення поєдинку з Ф'юрі. Своє повідомлення Джошуа назвав "Спартанець".

Я втомився. Мої фанати втомилися. Твої фанати втомилися. Ми всі втомилися від розмов. Менше розмов. Більше дій,

– написав Джошуа.

Тайсон Ф'юрі за словом у кишеню не полізе. Чемпіон WBC відповів Джошуа, але досить жорстко.

"Прийди і отримай своє, великий потворний бомж. З твого боку немає ні розмов, ні дій", – написав Ф'юрі.

Відсутність конкретики щодо поєдинку між Ф'юрі та Джошуа не дає спокою і британцю Джо Джойсу. Від оголошення двобою Ф'юрі – Джошуа залежить майбутнє Джойса.

Британець сподівається отримати бій з Олександром Усиком. Джойс та Усик зустрінуться, якщо офіційно оголосять про бій між Ф'юрі та Джошуа.

Джойс підтримав Джошуа й написав, що також втомився. Британець заявив, що хоче побити Усика.

Я теж втомився. Джошуа, поквапся з організацією бою, щоб я зміг перемогти Усика,

– написав Джо.