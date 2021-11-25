Джошуа должен завершить карьеру, если проиграет снова, – промоутер Усика о реванше

Александр Усик нанес Энтони Джошуа второе поражение в карьере и отобрал титулы чемпиона мира WBO, WBA, IBF. Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал сайту 24 канала, что Джошуа придется уйти из бокса в случае еще одного поражения от Усика.

Последний шанс Джошуа

По мнению Красюка, если Джошуа второй раз проиграет Усику, то британскому боксеру больше не за что будет бороться. Единственный выход для олимпийского чемпиона 2012 года – завершить карьеру.

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Если Усик дважды подряд побьет Джошуа – Энтони должен завершить карьеру. Ему в принципе не за что бороться. Потому что его королевский трон будет занят другим человеком. И его доходы, которые он уже получил, которые получит вне ринга – позволяют Джошуа уже уходить на пенсию. Он заработал слава Богу,

– сказал Красюк.

По словам Красюка, сейчас Джошуа не интересуют деньги. Экс-чемпион мира в тяжелом весе будет отстаивать свою честь.

Сейчас идет речь не о деньгах. Сейчас речь идет об эго, о чести и достоинстве его как воина. И он как воин будет доказывать. Потому что для него это последний шанс. Если он проиграет Усику дважды подряд – его карьере в принципе уже нет будущего", – заявил промоутер Усика.

Усик – Джошуа: что известно

Украинский боксер 25 сентября неожиданно победил Джошуа в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Непобедимый Усик одержал победу единогласным решением судей.

В контракте на поединок была опция реванша для Джошуа в случае поражения. Британец уже активировал ее и готовится к реваншу с Усиком.

Второе сражение между боксерами должно состояться в начале 2022 года. Ориентировочная дата – февраль – апрель. Поединок может состояться в Великобритании, Украине или Ближнем Востоке.