Останній шанс Джошуа

На думку Красюка, якщо Джошуа вдруге програє Усику, то британському боксеру більше не буде за що боротися. Єдиний вихід для олімпійського чемпіона 2012 року – завершити кар'єру.

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Якщо Усик двічі поспіль поб'є Джошуа – Ентоні має завершити кар'єру. Йому в принципі немає за що боротися. Тому що його королівський трон буде зайнятий іншою людиною. І його доходи, які він вже отримав, які отримає поза межами рингу – дозволяють Джошуа вже йти на пенсію. Він заробив слава Богу,

– сказав Красюк.

За словами Красюка, наразі Джошуа не цікавлять гроші. Ексчемпіон світу у важкій вазі буде відстоювати свою честь.

"Зараз йдеться не про гроші. Зараз йдеться про его, про честь і гідність його як воїна. І він як воїн буде доводити. Тому що для нього це останній шанс. Якщо він програє Усику двічі поспіль – його кар'єра в принципі вже не має майбутнього", – заявив промоутер Усика.

Усик – Джошуа: що відомо

Український боксер 25 вересня несподівано переміг Джошуа в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Непереможний Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У контракті на поєдинок була опція реваншу для Джошуа у випадку його поразки. Британець вже активував її та готується до реваншу з Усиком.

Другий бій між боксерами має відбутися на початку 2022 року. Орієнтовна дата – лютий – квітень. Поєдинок може відбутися у Великій Британії, Україні або на Близькому Сході.

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