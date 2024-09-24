Андердог уничтожил фаворита, одержав победу нокаутом в пятом раунде. До этого Эй Джей трижды также побывал в нокдауне.

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Не справился с давлением

Тренер Даниэля Дюбуа высказался о выступлении Энтони Джошуа в поединке против его подопечного. Дон Чарльз считает, что тот не справился с давлением трибун на легендарном "Уэмбли", сообщает talkSPORT.

"Моя обязанность и внимание сосредоточены на нас, но я очень хорошо знаю Энтони Джошуа. Когда я посмотрел на ринг, я увидел человека, который выглядел так, будто был в трансе. Он выглядел так, будто был в гипнозе, будто его загипнотизировали. Я опытный, я могу улавливать такие вещи. Я подумал: "Попался", потому что я не узнал человека, которого я знаю. Он был под гипнозом.

Говорили, что у Даниэля будет страх сцены, но именно Джошуа выглядел как человек, находящийся в состоянии шока. Я почувствовал, что Джошуа был восприимчив к тому, что с ним произойдет. Казалось, он находился в совершенно другом пространстве. Причина заключалась в том, что там было 96 000 человек. Это огромное давление, а ему это было не нужно. Он не выглядел готовым к этому, он выглядел преследуемым", – сказал Чарльз.

К слову. После боя Энтони Джошуа заявил, что не будет заканчивать карьеру и обязательно вернется, а его промоутер признался, что в контракте был пункт о реванше и Эй Джей им воспользуется.

Отметим, что это было четвертое поражение Энтони Джошуа в 32-х боях. Он является 2-кратным чемпионом мира.