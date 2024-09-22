Еще летом Александр Усик отказался от пояса чемпиона IBF в супертяжелом дивизионе. Трофей достался британцу Даниэлю Дюбуа, который до того был временным чемпионом, пишет 24 Канал.

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Видео одного из лучших поединков года

Свои претензии на титул "Динамит" доказал во время боя с Энтони Джошуа. Даниэль сенсационно победил одного из лучших тяжеловесов и сделал это слишком убедительно.

Уже в конце первого раунда Дюбуа отправил Эй-Джея в нокдаун. Такую же процедуру он повторил в третьем и четвертом.

Энтони чувствовал, что проигрывает поединок и пошел ва-банк. Во время рубки экс-чемпион мира даже сумел потрясти Дюбуа. Однако во время атаки Эй-Джей пропустил правый в челюсть и оказался на канвасе. Рефери открыл отсчет и зафиксировал победу Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Видео нокаута от Дюбуа

Предлагаем посмотреть видео лучших моментов боя Джошуа – Дюбуа.

Видеообзор боя Джошуа – Дюбуа

Отметим, что Даниэль Дюбуа защитил пояс IBF в супертяжелом весе, который получил по "почте". Еще тремя титулами дивизиона владеет Александр Усик – WBC, WBO и WBA.