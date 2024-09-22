В ночь на 22 сентября состоялся бой за пояс абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Уже в пятом раунде Дюбуа отправил Эй-Джея в нокаут после нескольких нокдаунов, защитив титул IBF.

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Завершит ли Джошуа карьеру

Боксер отметил, что пытается творить историю британского бокса и предположил, что это и делает. В частности он ответил, будет ли продолжать драться. Британца цитирует Boxing News 24.

Конечно, я хочу продолжать боксировать. Вот почему я сказал: "Мы попытались достичь успеха, но не смогли, Что это значит сейчас? Мы сбежим и выживем, чтобы бороться в другой раз. Я воин,

– заявил Эй-Джей.

Справка. Поражение от Даниэля Дюбуа стало четвертым в карьере Джошуа. Ранее он дважды уступал Александру Усику, а также однажды мексиканцу Энди Руису.

Отметим, что согласно статистике CompuBox Энтони Джошуа в бою с Дюбуа пропустил 79 ударов, 49 из них были силовыми.