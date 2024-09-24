Андердог знищив фаворита, здобувши перемогу нокаутом у п'ятому раунді. До цього Ей Джей тричі також побував у нокдауні.

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Не впорався з тиском

Тренер Даніеля Дюбуа висловився про виступ Ентоні Джошуа в поєдинку проти його підопічного. Дон Чарльз вважає, що той не впорався з тиском трибун на легендарному "Вемблі", повідомляє talkSPORT.

"Мій обов'язок і увага зосереджені на нас, але я дуже добре знаю Ентоні Джошуа. Коли я подивився на ринг, я побачив людину, яка виглядала так, ніби була в трансі. Він виглядав так, ніби був у гіпнозі, ніби його загіпнозували. Я досвідчений, я можу вловлювати такі речі. Я подумав: "Попався", тому що я не впізнав людину, яку я знаю. Він був під гіпнозом.

Говорили, що у Даніеля буде страх сцени, але саме Джошуа виглядав як людина, яка перебуває в стані шоку. Я відчув, що Джошуа був сприйнятливий до того, що з ним станеться. Здавалося, він перебував у зовсім іншому просторі. Причина полягала в тому, що там було 96 000 людей. Це величезний тиск, а йому це було не потрібно. Він не виглядав готовим до цього, він виглядав переслідуваним", – сказав Чарльз.

До слова. Після бою Ентоні Джошуа заявив, що не закінчуватиме кар'єру та обов'язково повернеться, а його промоутер зізнався, що в контракті був пункт про реванш і Ей Джей ним скористається.

Зазначимо, що це була четверта поразка Ентоні Джошуа у 32-х боях. Він є 2-разовим чемпіоном світу.