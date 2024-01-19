Хотел заработать и остался ни с чем: легенда Ливерпуля неожиданно покинул Саудовскую Аравию

Джордан Хендерсон не нашел счастья на Ближнем Востоке и вернулся в Европу. Англичанин стал футболистом титулованного клуба из Нидерландов.

Минувшим летом футбольный трансферный рынок Саудовской Аравии пережил настоящий бум. Многие известные игроки поехали по вкусным контрактам на Ближний Восток.

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Возвращение в Европу

Одним из таких был Джордан Хендерсон. Ливерпуль продал своего капитана за 14 миллионов евро в Аль-Эттифак, где тренирует легенда мерсисайдцев Стивен Джеррард.

Впрочем, хавбек не нашел себя в новой стране. К тому же Джордан является защитником прав ЛГБТ-сообщества, осудившего его переезд в страну, где это движение запрещено и карается уголовной ответственностью.

В конце концов, после полугода игры в Саудовской Аравии Хендерсон решил вернуться в Европу. 33-летний англичанин подписал контракт с амстердамским Аяксом. Об этом сообщил официальный сайт команды.

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Хендерсон остался без зарплаты

Англичанин перешел на правах свободного агента, разорвав до этого соглашение с Аль-Эттифаком. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. В нидерландском клубе Джордан выступит под номером 6.

СМИ даже пишут, что Хендерсон не получил ни копейки. Англичанин сам просил у аравийцев отсрочить получение своей зарплаты на 2024 год из-за налогового законодательства Великобритании.

В таком случае Джордан не платил бы дополнительных налогов у себя на Родине. По договору англичанин должен получать 350 тысяч евро в неделю, но ради бесплатного возвращения в Европу отказался от солидной суммы (около 8 миллионов).

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Карьера Джордана Хендерсона