В субботу, 30 декабря, в чемпионате Саудовской Аравии был запланирован матч 19 тура между командами Аль-Иттихад и Аль-Тайи. Вне заявки действующего чемпиона страны оказался Карим Бензема.

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Что случилось с Бенземом

По информации местных СМИ, обладатель "Золотого мяча" 2022 года по неизвестным причинам пропустил две последние тренировки своей команды. После этого Бензема выехал из Саудовской Аравии и скрылся в неизвестном направлении.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Аль-Иттихада Марсело Гальярдо не смог объяснить отсутствие французского нападающего.

Впоследствии стало известно, что из-за погодных условий поединок Аль-Таи – Аль-Иттихад был перенесен на февраль. Однако вернется ли к тому времени капризный форвард, пока неизвестно.

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