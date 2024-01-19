Минувшим летом футбольный трансферный рынок Саудовской Аравии пережил настоящий бум. Многие известные игроки поехали по вкусным контрактам на Ближний Восток.
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Возвращение в Европу
Одним из таких был Джордан Хендерсон. Ливерпуль продал своего капитана за 14 миллионов евро в Аль-Эттифак, где тренирует легенда мерсисайдцев Стивен Джеррард.
Впрочем, хавбек не нашел себя в новой стране. К тому же Джордан является защитником прав ЛГБТ-сообщества, осудившего его переезд в страну, где это движение запрещено и карается уголовной ответственностью.
В конце концов, после полугода игры в Саудовской Аравии Хендерсон решил вернуться в Европу. 33-летний англичанин подписал контракт с амстердамским Аяксом. Об этом сообщил официальный сайт команды.
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Хендерсон остался без зарплаты
Англичанин перешел на правах свободного агента, разорвав до этого соглашение с Аль-Эттифаком. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. В нидерландском клубе Джордан выступит под номером 6.
СМИ даже пишут, что Хендерсон не получил ни копейки. Англичанин сам просил у аравийцев отсрочить получение своей зарплаты на 2024 год из-за налогового законодательства Великобритании.
В таком случае Джордан не платил бы дополнительных налогов у себя на Родине. По договору англичанин должен получать 350 тысяч евро в неделю, но ради бесплатного возвращения в Европу отказался от солидной суммы (около 8 миллионов).
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Карьера Джордана Хендерсона
- хавбек является питомцем Сандерленда, за который выступал с 2008 по 2011 годы.
- в середине этого периода англичанина отдавали в аренду в Ковентри
- летом 2011-го Хендерсона за 18 миллионов евро приобрел Ливерпуль
- именно в состоянии мерсисайдцев Джордан стал звездой местного футбола, забив 33 гола в 492 матчах.
- после ухода Стивена Джеррарда в 2015-м Хендерсон стал капитаном команды
- вместе с "красными" англичанин выиграл восемь трофеев, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов
- в составе сборной Англии Джордан наиграл 81 встречу, забив три гола и став вицечемпионом Европы.
- за Аль-Эттифак игрок провел 19 матчей и записал на свой счет пять ассистов
- его нынешняя команда Аякс после 17 туров в Эредивизе идет пятой, отставая от зоны Лиги чемпионов на 9 баллов