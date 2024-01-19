Минулого літа футбольний трансферний ринок Саудівської Аравії пережив справжній бум. Чимало відомих гравців поїхали за смачними контрактами на Ближній Схід.
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Повернення в Європу
Одним із таких був Джордан Хендерсон. Ліверпуль продав свого капітана за 14 мільйонів євро у Аль-Еттіфак, де тренує легенда мерсисайдців Стівен Джеррард.
Втім хавбек не знайшов себе у новій країні. До того ж, Джордан є захисником прав ЛГБТ-спільноти, яка засудила його переїзд у країну, де цей рух заборонений та карається кримінальною відповідальністю.
Зрештою після півроку гри у Саудівській Аравії Хендерсон вирішив повернутися в Європу. 33-річний англієць підписав контракт із амстердамським Аяксом. Про це повідомив офіційний сайт команди.
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Хендерсон залишився без зарплати
Англієць перейшов на правах вільного агента, розірвавши перед цим угоду з Аль-Еттіфаком. Угода розрахована до літа 2026 року. У нідерландському клубі Джордан виступатиме під номером 6.
ЗМІ навіть пишуть, що Хендерсон не отримав ані копійки. Англієць сам просив у аравійців відтермінувати отримання своєї зарплати на 2024 рік через податкове законодавство Великої Британії.
У такому випадку Джордан не платив би додаткові податки у себе на Батьківщині. За договором англієць мав би отримувати 350 тисяч євро на тиждень, але заради безкоштовного повернення в Європу відмовився від солідної суми (близько 8 мільйонів).
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Кар'єра Джордана Хендерсона
- хавбек є вихованцем Сандерленда, за який виступав з 2008 по 2011 роки
- в середині цього періоду англійця віддавали в оренду у Ковентрі
- влітку 2011-го Хендерсона за 18 мільйонів євро придбав Ліверпуль
- саме у стані мерсисайдців Джордан став зіркою місцевого футболу, забивши 33 голи у 492 матчах
- після відходу Стівена Джеррарда у 2015-му Хендерсон став капітаном команди
- разом з "червоними" англієць виграв вісім трофеїв, в тому числі АПЛ та Лігу чемпіонів
- у складі збірної Англії Джордан награв 81 зустріч, забивши три голи та ставши віцечемпіоном Європи
- за Аль-Еттіфак гравець провів 19 матчів та записав на свій рахунок п'ять асистів
- його нинішня команда Аякс після 17-ти турів в Ередівізі йде п'ятою, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 9 балів