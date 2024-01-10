Статистический ресурс CIES Football Observatory обнародовал рейтинг 100 самых прибыльных академий футбольных клубов. При подсчете аналитики учитывали доходы, полученные за последние 10 лет, благодаря трансферам футболистов, которые провели там минимум три сезона в возрасте от 15 до 21 лет.

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Сколько заработали академии Динамо и Шахтера

В список 100 лучших попали две академии украинских клубов: Динамо и Шахтера. "Горняки" занимают 43 место с прибылью в 130 миллионов евро, а Динамо на 70-м с 82 миллионами евро.

Лидирует в рейтинге португальская Бенфика. Академия "орлов" заработала для клуба 516 миллионов евро. Футбольные школы Аякса (376 миллионов) и Лиона (370 миллионов евро) замыкают подиум.

Топ-10 рейтинга самых прибыльных академий

1. Бенфика – 516 млн евро

2. Аякс – 376 млн евро

3. Лион – 370 млн евро

4. Реал Мадрид – 364 млн евро

5. Челси – 347 млн евро

6. Монако – 325 млн евро

7. Спортинг – 306 млн евро

8. Тоттенхэм – 256 млн евро

9. Манчестер Сити – 256 млн евро

10. Аталанта – 250 млн евро

…

43. Шахтер – 130 млн евро

– 130 млн евро 70. Динамо – 82 млн евро.

Отметим, что за последние 10 лет "горняки" больше всего заработали на трансфере Михаила Мудрика в Челси (70 млн евро). А динамовцы продали сразу несколько своих воспитанников за сумму более 20 миллионов: Андрей Ярмоленко (25 млн евро, в Боруссию Д), Виталий Миколенко (23,5 млн евро, Эвертон) и Илья Забарный (22,7 млн евро, Борнмут).