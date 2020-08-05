Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс хочет застраховать уши перед поединком с Тайсоном. Он боится повторения инцидента, который был во встрече Тайсон – Холифилд.

Об этом рассказал менеджер боксера Жолт Барна, сообщает ТАСС.

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Боятся Тайсона

Команда Джонса боится повторения инцидента, который был во встрече с Холифилдом еще в 1997 году. Когда Тайсон откусил частичку уха Эвандера.

Тогда между боксерами были проведены два поединка в период 1996/97 года. В обоих встречах победу праздновал Холифилд. В первой встрече Тайсон в 11 раунде был отправлен в нокаут, во втором поединке Тайсон был дисквалифицирован после того, как укусил за ухо соперника.

Кто такой Рой Джонс?

Это американский и российский боксер. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. 51-летний Джонс провел 75 боев (66 побед и 9 поражений).