Джонс боится Тайсона: что застрахует боксер перед поединком
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс хочет застраховать уши перед поединком с Тайсоном. Он боится повторения инцидента, который был во встрече Тайсон – Холифилд.
Об этом рассказал менеджер боксера Жолт Барна, сообщает ТАСС.
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Боятся Тайсона
Команда Джонса боится повторения инцидента, который был во встрече с Холифилдом еще в 1997 году. Когда Тайсон откусил частичку уха Эвандера.
Тогда между боксерами были проведены два поединка в период 1996/97 года. В обоих встречах победу праздновал Холифилд. В первой встрече Тайсон в 11 раунде был отправлен в нокаут, во втором поединке Тайсон был дисквалифицирован после того, как укусил за ухо соперника.
Кто такой Рой Джонс?
Это американский и российский боксер. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. 51-летний Джонс провел 75 боев (66 побед и 9 поражений).
- Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом состоится 12 сентября в Калифорнии.
- Тайсона к схватке будет готовить Рафаэль Кордейро, который является тренером по смешанным единоборствам.
- WBC обещала включить Тайсона в свой рейтинг, чтобы Майк смог провести бой.
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