Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс хоче застрахувати вуха перед поєдинком із Тайсоном. Він боїться повторення інциденту, який був у зустрічі Тайсон – Холіфілд.

Про це розповів менеджер боксера Жолт Барна, повідомляє ТАСС.

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Бояться Тайсона

Команда Джонса боїться повторення інциденту, який був у зустрічі з Холіфілдом ще у 1997 році. Коли Тайсон відкусив частинку вуха Євандера.

Тоді між боксерами були проведені два поєдинки у період 1996/97 роки. У обидвох зустрічах перемогу святкував Холіфілд. В першій зустрічі Тайсон в 11 раунді був відправлений у нокаут, у другому поєдинку Тайсон був дискваліфікований після того, як вкусив за вухо суперника.