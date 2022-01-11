Джоковичу грозит год тюремного заключения: все из-за ложной информации в декларации, – СМИ
Источник:The Age
Похоже, что у сербского теннисиста Новака Джоковича снова проблемы. В этот раз спортсмену грозит заключение на 12 месяцев.
У Джоковича снова проблемы
СМИ сообщают, что власти Австралии проводят расследование по поводу предоставления Новаком Джоковичем ложной информации для въезда в страну.
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В декларации именитого теннисиста говорится, что до въезда в Австралию он в течение 2 недель не посещал другие страны. Однако в этот период он успел побывать в Испании.
В документе закреплено, что предоставление ложной информации является серьезным нарушением. Оно может наказываться тюремным заключением на срок до 12 месяцев.
Сам Джокович указал, что декларацию за него заполняла Tennis Australia.
Джоковича не впустили в Австралию: причины инцидента
- Сербский теннисист прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open.
- Однако спортсмена не пустили в страну, а визу его аннулировали. Все потому, что у Джоковича не было прививки против коронавируса.
- Серба разместили в "иммиграционном изоляторе". Возвращаться домой он не торопился и подал апелляцию на решение.
- 10 января Новак выиграл суд. Джокович уже даже успел провести первую тренировку в Австралии.