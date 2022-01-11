Джоковичу грозит год тюремного заключения: все из-за ложной информации в декларации, – СМИ

Похоже, что у сербского теннисиста Новака Джоковича снова проблемы. В этот раз спортсмену грозит заключение на 12 месяцев.

У Джоковича снова проблемы

СМИ сообщают, что власти Австралии проводят расследование по поводу предоставления Новаком Джоковичем ложной информации для въезда в страну.

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В декларации именитого теннисиста говорится, что до въезда в Австралию он в течение 2 недель не посещал другие страны. Однако в этот период он успел побывать в Испании.

В документе закреплено, что предоставление ложной информации является серьезным нарушением. Оно может наказываться тюремным заключением на срок до 12 месяцев.

Сам Джокович указал, что декларацию за него заполняла Tennis Australia.

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