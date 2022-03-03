Джокович поддержал Украину, Надаль и Федерер решили промолчать
Источник:Большой теннис Украины
Сергей Стаховский сконтактировался с ведущими теннисистами мира. Однако не все хотели идти на контакт.
Неожиданная позиция топовых теннисистов
Недавно закончивший профессиональную карьеру Сергей Стаховский взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от вторжения российских войск. Украинец помогает украинской армии не только физически, но и информационно.
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Стаховский попытался связаться с ведущими теннисистами планеты, которые могли бы поддержать Украину. Однако некоторые из них решают стать на нейтральную сторону.
По словам украинца, Новак Джокович направил ему сообщения со словами поддержки, а вот Рафаэль Надаль и Роджер Федерер решили проигнорировать Стаховского.
На самом деле, мне звонили и писали очень много игроков. Джокович послал мне сообщение со словами поддержки, и мы даже немного обсудили происходящее. Я пытался связаться с Федерером и Надалем, к сожалению, они предпочитали промолчать, но где-то я могу их понять, поскольку это не их война,
– сказал Стаховский.
- Отметим, что Стаховский уже давно помогает украинской армии. Бывший теннисист вернулся в Украину, чтобы защищать родную страну, хотя с семьей проживает в Венгрии.
- Сергей записался в запас украинской армии.
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