Несподівана позиція топових тенісистів

Сергій Стаховський, який нещодавно закінчив професійну кар'єру, взяв до рук зброю, щоб захищати Україну від вторгнення російських військ. Українець допомагає українській армії не лише фізично, а й інформаційно.

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Стаховський спробував сконтактуватись із провідними тенісистами планети, які могли б підтримати Україну. Однак деякі з них вирішити стати на нейтральну сторону.

За словами українця, Новак Джокович надіслав йому повідомлення зі словами підтримки, а от Рафаель Надаль та Роджер Федерер вирішили проігнорувати Стаховського.

Насправді мені дзвонили і писали дуже багато гравців. Джокович надіслав мені повідомлення зі словами підтримки, і ми навіть трохи обговорили те, що відбувається. Я намагався зв'язатися з Федерером і Надалем, на жаль, вони воліли промовчати, але десь я можу їх зрозуміти, оскільки це не їхня війна,

– сказав Стаховський.

Відзначимо, що Стаховський вже давно допомагає українській армії. Колишній тенісист повернувся в Україну, щоб захищати рідну країну, хоча з сім'єю проживає в Угорщині.

Сергій записався до запасу української армії.

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