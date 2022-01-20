Джокович планирует подать на Австралию иск на 6 миллионов долларов
20 января 2022 , 10:51Читати новину українською
Источник:The Sun
Первая ракетка мира Новак Джокович вернулся в Сербию после того, как был депортирован из Австралии. Титулованный спортсмен планирует подать в суд на правительство Австралии.
Джокович планирует возместить ущерб
СМИ сообщают, что сумма иска Джоковича может составить 6 миллионов долларов.
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Это потенциальные призовые за победу – два миллиона долларов, а также моральный ущерб за незаконное задержание и жестокое обращение – 4,3 миллиона долларов.
Пока нет информации, в какой суд обратится серб.
Скандал с участием Джоковича в Австралии
- Сербский теннисист прибыл 5 января в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open.
- Спортсмена задержали в аэропорту, якобы его виза оформлена неправильно. К тому же у теннисиста не было прививки против коронавируса.
- Новак подал апелляцию на соответствующее решение и выиграл суд.
- Спортсмен даже успел провести первые тренировки в Австралии.
- Однако Джокович был задержан второй раз, а его визу аннулировали.
- Теперь сербу могут запретить въезд в Австралию на три года.