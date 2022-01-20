Джокович планирует подать на Австралию иск на 6 миллионов долларов

20 января 2022 , 10:51
Читати новину українською

Источник:

The Sun

Первая ракетка мира Новак Джокович вернулся в Сербию после того, как был депортирован из Австралии. Титулованный спортсмен планирует подать в суд на правительство Австралии.

Джокович планирует возместить ущерб

СМИ сообщают, что сумма иска Джоковича может составить 6 миллионов долларов.

Читайте также Джокович может пропустить следующий турнир серии Grand Slam – Roland Garros

Это потенциальные призовые за победу – два миллиона долларов, а также моральный ущерб за незаконное задержание и жестокое обращение – 4,3 миллиона долларов.

Пока нет информации, в какой суд обратится серб.

Скандал с участием Джоковича в Австралии

  • Сербский теннисист прибыл 5 января в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open.
  • Спортсмена задержали в аэропорту, якобы его виза оформлена неправильно. К тому же у теннисиста не было прививки против коронавируса.
  • Новак подал апелляцию на соответствующее решение и выиграл суд.
  • Спортсмен даже успел провести первые тренировки в Австралии.
  • Однако Джокович был задержан второй раз, а его визу аннулировали.
  • Теперь сербу могут запретить въезд в Австралию на три года.
Автор: Дарина Жданович