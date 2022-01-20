Джокович планує відшкодувати збитки

ЗМІ повідомляють, що сума позову Джоковича може становити 6 мільйонів доларів.

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Це потенційні призові за перемогу – два мільйони доларів, а також моральні збитки за незаконне затримання та жорстоке поводження – 4,3 мільйона доларів.

Поки що немає інформації, до якого суду звернеться серб.

Скандал за участі Джоковича в Австралії